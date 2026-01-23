Встреча Путина с Уиткоффом в Кремле длится более часа

Ранее Life.ru опубликовал кадры встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером. На видео видно, как российский лидер принимает спецпосланника США и зятя американского президента в одном из залов Кремля. Напомним, что встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером началась в Москве вечером 22 января. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, после разговора будет организован брифинг Юрия Ушакова, который также примет участие в переговорах.