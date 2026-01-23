Встреча Путина с Уиткоффом в Кремле длится более часа

С американской стороны на переговорах присутствуют предприниматель Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум. Российскую делегацию представляют помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Начало встречи было зафиксировано около 23:25 мск 22 января. Американские представители прибыли в Москву для продолжения диалога по урегулированию ситуации на Украине. Кроме того, стороны планируют обсудить вопросы возможного участия России в Совете мира и судьбу российских активов, замороженных в США.
Ранее Life.ru опубликовал кадры встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером. На видео видно, как российский лидер принимает спецпосланника США и зятя американского президента в одном из залов Кремля. Напомним, что встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером началась в Москве вечером 22 января. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, после разговора будет организован брифинг Юрия Ушакова, который также примет участие в переговорах.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.