Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шмыгаль назвал 22 января самым тяжёлым днём в энергетике Украины

22 января стало самым тяжёлым днём для энергосистемы Украины с момента масштабного блэкаута в ноябре 2022 года. Об этом заявил в своих соцсетях министр энергетики Денис Шмыгаль.

Источник: Life.ru

«Сегодня в Украине был самый тяжёлый день для энергосистемы после блэкаута в ноябре 2022 года», — заявил он.

По его словам, ситуация «сверхтяжёлая». В связи с этим энергетики продолжают применять экстренные отключения электроэнергии для предотвращения дестабилизации работы сети. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» ввела специальные графики аварийных отключений, чтобы сохранить целостность энергосистемы.

Наиболее напряжённая обстановка сложилась в Киеве, Киевской области и на Днепровщине. В столице днём к работам по восстановлению теплоснабжения были привлечены 165 ремонтных бригад. В ночную смену к устранению последствий аварий приступили ещё 83 бригады.

Ранее директор «Центра исследований энергетики» Александр Харченко заявил, что режим аварийных отключений электроэнергии на Украине может сохраняться ещё два-три года, даже если обстрелы инфраструктуры полностью прекратятся. По его словам, это «совсем пессимистический сценарий». С наступлением тёплого сезона ситуация может несколько смягчиться.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.