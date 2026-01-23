Шмыгаль назвал 22 января самым тяжёлым днём в энергетике Украины

Ранее директор «Центра исследований энергетики» Александр Харченко заявил, что режим аварийных отключений электроэнергии на Украине может сохраняться ещё два-три года, даже если обстрелы инфраструктуры полностью прекратятся. По его словам, это «совсем пессимистический сценарий». С наступлением тёплого сезона ситуация может несколько смягчиться.