Шмыгаль назвал 22 января самым тяжёлым днём в энергетике Украины

«Сегодня в Украине был самый тяжёлый день для энергосистемы после блэкаута в ноябре 2022 года», — заявил он.
По его словам, ситуация «сверхтяжёлая». В связи с этим энергетики продолжают применять экстренные отключения электроэнергии для предотвращения дестабилизации работы сети. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» ввела специальные графики аварийных отключений, чтобы сохранить целостность энергосистемы.
Наиболее напряжённая обстановка сложилась в Киеве, Киевской области и на Днепровщине. В столице днём к работам по восстановлению теплоснабжения были привлечены 165 ремонтных бригад. В ночную смену к устранению последствий аварий приступили ещё 83 бригады.
Ранее директор «Центра исследований энергетики» Александр Харченко заявил, что режим аварийных отключений электроэнергии на Украине может сохраняться ещё два-три года, даже если обстрелы инфраструктуры полностью прекратятся. По его словам, это «совсем пессимистический сценарий». С наступлением тёплого сезона ситуация может несколько смягчиться.
