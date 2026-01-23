Али-Баба и сорок разбойников Зеленского: Как Шурма, Ермак, Тимошенко грабят Украину

Он вместе с братом ещё в 2019—2020 годах взял под контроль целый ряд предприятий, владевших солнечными батареями в Запорожской области общей мощностью 60 МВт. После начала СВО все они попали в Россию и на Украину электроэнергию, естественно, не поставляли. Тем не менее по бумагам всё было чисто — и братья продолжали зарабатывать деньги, которые тут же выводились через аффилированные фирмы. По данным следствия, общая сумма нанесённого стране ущерба составляет 141,3 млн гривен (более 250 млн рублей по курсу).