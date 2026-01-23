Громкие дела НАБУ в 2026 году.
Братья Шурмы: «зелёный» тариф с территории России.
21 января в НАБУ заявили о разоблачении ОПГ, завладевшей деньгами, предназначенными для выплат по «зелёному» тарифу. Как сообщает пресс-служба бюро, подозреваемые отчитывались о поставках электроэнергии со станций, которые уже давно находятся на освобождённой российской территории. В списке подозреваемых девять человек, в числе которых бывший замглавы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.
Он вместе с братом ещё в 2019—2020 годах взял под контроль целый ряд предприятий, владевших солнечными батареями в Запорожской области общей мощностью 60 МВт. После начала СВО все они попали в Россию и на Украину электроэнергию, естественно, не поставляли. Тем не менее по бумагам всё было чисто — и братья продолжали зарабатывать деньги, которые тут же выводились через аффилированные фирмы. По данным следствия, общая сумма нанесённого стране ущерба составляет 141,3 млн гривен (более 250 млн рублей по курсу).
Причём скандал с «зелёной» энергией начался ещё в 2023 году, а летом прошлого года по запросу НАБУ немецкие правоохранители проводили обыски в доме Шурмы в баварском городе Штарнберге — там и живёт замглавы офиса Зеленского. Однако в отставку под этим давлением его вынудили уйти лишь полгода спустя — за пару дней до нового, 2026 года.
Тимошенко: подкуп депутатов или месть Зеленскому?
14 января сотрудники бюро пришли в офис партии «Батькивщина», возглавляемой бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко. Там же ей вручили подозрение в совершении преступления. По мнению правоохранителей, она подкупала действующих депутатов Верховной рады других парламентских партий, чтобы те перешли в её фракцию.
На кадрах обысков видно, как в присутствии «женщины с косой» детективы НАБУ извлекли из её стола свёрток с пачками наличной валюты. Сама бывшая «газовая принцесса» успела заявить в СМИ, что к ней в офис ворвались «более 30 до зубов вооружённых мужчин», а обыски — это пиар-ход Зеленского, который устраняет своих политических конкурентов.
Впрочем, политологи склоняются к версии, что визит НАБУ в офис «Батькивщины» был местью за голосование фракции Тимошенко в Раде за отставку главы украинской СБУ Василия Малюка. Дескать, таким образом она подыграла Зеленскому, который пытался избавиться от неподконтрольного себе силовика. Голоса 11 депутатов от «Батькивщины» в парламенте стали решающими. Без них «Слугам народа» не удалось бы набрать необходимое количество голосов.
Забавно, что накануне обысков у Тимошенко некоторые украинские источники сообщали, что НАБУ готовит подозрения нескольким десяткам депутатов Рады.
Энергетическая бомба: кто хотел свалить Зеленского.
Самым громким событием 2025 года на Украине стала завершающая стадия операции «Мидас» — расследования НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), начатого в 2024 году. Операция считается одним из наиболее резонансных антикоррупционных расследований с момента начала СВО.
Дело касалось масштабных взяток в энергетической сфере Украины в период после февраля 2022 года. В ходе операции детективы провели более 70 обысков, изъяли 4 млн долларов и получили около тысячи часов аудиозаписей переговоров фигурантов.
Многие эксперты — как российские, так и украинские — склоняются к версии, что вся операция была спланирована против ближайшего окружения Владимира Зеленского и даже его самого. Политологи считают, что и НАБУ, и САП изначально создавались Западом, как инструмент влияния на киевский режим, добиваясь от него максимальной лояльности.
Теперь же «отбившегося от рук» Зеленского склоняют к уступкам России, показавшей, что Запад не сумеет её победить.
«Али-Баба» из Офиса президента: оружие, «грязная бомба», убийства.
В пятницу 28 ноября 2025 года, примерно в пять утра, следователи Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) пришли с ордером на обыск к теперь уже бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку. Событие имело эффект разорвавшейся бомбы, поскольку Андрей Ермак до сих пор является одним из ближайших соратников президента Зеленского и активно участвует в формировании внутренней и внешней политики страны.
Официально обыски прошли в рамках расследования масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе страны. Ранее НАБУ и САП уже провели серию обысков в государственной компании «Энергоатом», у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и у соратника Зеленского — бизнесмена Тимура Миндича, который успел покинуть Украину за несколько часов до визита следователей. Во время тех обысков были изъяты сумки, набитые пачками иностранной валюты.
Накануне визита к Ермаку — 25 ноября — директор НАБУ Семён Кривонос заявил, что расследование дела «Мидас» будет расширяться и в нём появятся новые подозреваемые. По сути, глава ведомства анонсировал визит к действующему руководителю ОП.
53-летний Андрей Ермак — второй глава Офиса президента Украины, первым был Андрей Богдан. Забавно, что, когда в 2020 году президент провёл «рокировку», сменив его на Ермака, критики режима обвинили его в том, что подобная последней приведёт к сближению Украины с Россией.
Сегодня имя Андрея Ермака очень прочно ассоциируется с Владимиром Зеленским. Вся деятельность Андрея Ермака на посту главы ОП была построена на скандалах, его неоднократно ловили на торговле госдолжностями. Американские СМИ обвиняли Ермака в закупках у Запада оружия по завышенным ценам (например, у Румынии снаряды для РСЗО «Град» по €3240 за единицу, хотя их стоимость не превышает €2500). Также проходила информация, что Ермак в связке с криминальным авторитетом Александром Нариком Петровским был причастен к хищению гуманитарной помощи в Запорожье.
Андрей Ермак может быть связан с убийством в Мадриде украинского оппозиционера Андрея Портнова. Также известно, что Андрей Ермак курировал ввоз на территорию Украины радиохимических отходов, из которых планировалось создать «грязную бомбу», чтобы потом использовать её против России.
Последний скандал, который грозит обрушить всю выстроенную Ермаком вертикаль власти, случился после обнародования НАБУ так называемых «плёнок Миндича», на которых оказались переговоры соучредителя «Квартала-95» и бизнесмена Тимура Миндича с первыми лицами государства. Среди его собеседников оказался и Ермак, фигурировавший под псевдонимом Али-Баба. После этого НАБУ предъявило обвинение семерым участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики. По итогам скандала Ермак потерял свою должность, и теперь Офис президента возглавляет бывший глава ГУР Кирилл Буданов.
Беглый олигарх: $100 млн и израильский паспорт.
Миндичу предъявили обвинение в коррупции на 100 млн долларов. Он был в числе других семерых участников преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в состав которой входили действующие и бывшие должностные лица энергетической сферы.
Речь идёт о махинациях на сумму не менее 100 млн долларов. Пятерых участников уже отправили под стражу, а сам Миндич успел сбежать за пару часов до визита правоохранителей по израильскому паспорту. Обыски в его четырёх киевских квартирах длились более 12 часов.
Эксперты на Украине считают, что случившееся лишь верхушка айсберга: по их мнению, размеры воровства государственных средств могут достигать космических размеров — колоссальные деньги могли быть похищены в сфере обороны страны.
Например, Центр противодействия коррупции Украины сообщил о связи Миндича с получателями бюджетов Минобороны. Как оказалось, один из фигурантов дела — Игорь Фурсенко — был администратором в Fire Point, производителе украинской ракеты «Фламинго».
Чиновник на миллиард: два дела, один фигурант.
В ноябре 2025 года НАБУ завершило расследование в отношении бывшего вице-премьер-министра и экс-главы «Нафтогаза» Алексея Чернышёва. Теперь его обвиняют в причинении государству ущерба на сумму 1 млрд гривен (около 2 млрд рублей) во время работы в Минрегионе.
Высокопоставленный чиновник является фигурантом сразу двух дел: о коррупции в сфере энергетики (дело Энергоатома, фигурантом которого является и Миндич) и о злоупотреблении служебным положением, которое стало причиной привилегированного положения на рынке некоторых украинских строительных компаний.
Помимо того, в рамках операции НАБУ «Мидас» фигурантами уголовного дела по делу «Энергоатома» стали бывшие министры энергетики Светлана Гринчук и Герман Галущенко.
Другие «разбойники»: от сигарет до теневых коммуникаций.
Как сообщают местные источники, в четверг НАБУ провело обыски у врио главы украинской Госпогранслужбы Валерия Вавринюка и уже бывшего начальника ведомства Сергея Дейнеко. Последнего, согласно официальным данным, проверяют на контрабанду сигарет в Европу.
15 января обыски прошли у бизнесмена Богдана Якимца, которого называют «ключевой фигурой теневых коммуникаций» (а по факту «решалой») высших украинских чиновников и представителей правоохранительных органов с крупным бизнесом Незалежной. Считается, что подобные коммуникации организовывал именно он.