МВД Украины призывает граждан готовиться к отъезду на фоне энергокризиса

На фоне глубокого энергетического кризиса на Украине Министерство внутренних дел страны рекомендует гражданам готовиться к возможной эвакуации и собирать экстренные чемоданы. Как сообщают СМИ, ссылаясь на ведомство, украинцам советуют создать дома запас воды, еды и медикаментов на 3−5 суток.