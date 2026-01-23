Совфед: новые встречи по Украине еще не говорят о прогрессе в переговорах

Как уточняют источники издания, в Давосе американские переговорщики вначале провели отдельные консультации с украинской делегацией, где обсуждали условия возможного смягчения позиции Киева по ряду вопросов безопасности и статуса территорий. После этого Уиткофф, которого собеседники называют неформальным связным, выехал в Москву для сверки параметров с российским руководством. В Кремле, по данным «Известий», переговоры будут касаться прежде всего принципиальных рамок дальнейших контактов, включая формат участия США и возможные темы обсуждения на техническом уровне.