Совфед: новые встречи по Украине еще не говорят о прогрессе в переговорах

В Совфеде призвали не воспринимать переговоры слишком оптимистично.
Переговорный марафон по украинскому урегулированию между Россией, США и Украиной, которые стартовали на экономическом форуме в Давосе, переместились в Москву и потенциально могут продолжиться в ОАЭ, еще не говорят о каком-либо значимом прогрессе в переговорах. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«При этом такая плотность встреч по украинской тематике, сначала в Давосе, а потом и в ОАЭ, еще не говорит о каком-то значительном прогрессе в урегулировании», — прокомментировал сенатор. Его слова приводят «Известия».
Как уточняют источники издания, в Давосе американские переговорщики вначале провели отдельные консультации с украинской делегацией, где обсуждали условия возможного смягчения позиции Киева по ряду вопросов безопасности и статуса территорий. После этого Уиткофф, которого собеседники называют неформальным связным, выехал в Москву для сверки параметров с российским руководством. В Кремле, по данным «Известий», переговоры будут касаться прежде всего принципиальных рамок дальнейших контактов, включая формат участия США и возможные темы обсуждения на техническом уровне.
Трехсторонняя встреча в ОАЭ, по словам источников, готовится без участия первых лиц США, РФ и Украины, и будет носить характер рабочих консультаций. Предварительно речь может пойти о механизмах безопасности на линии соприкосновения, обмене удерживаемыми лицами и перспективах снижения интенсивности боевых действий.