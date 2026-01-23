«Путин и Зеленский настроены на договоренность и делают уступки»: Трамп оценил ход переговоров по Украине

Также стало известно, что члены американской делегации на предстоящей трехсторонней встрече в ОАЭ 23 января могут выступить с новым предложением для Москвы и Киева. Как утверждает газета The Financial Times, США готовятся к обсуждению со сторонами конфликта энергетического перемирия.