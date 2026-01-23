«Путин и Зеленский настроены на договоренность и делают уступки»: Трамп оценил ход переговоров по Украине

47-й президент США Дональд Трамп оценил ход переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта. Американский лидер заявил журналистам, что и президент России Владимир Путин, и нелегитимный глава киевского режима Владимир Зеленский настроены на достижение договоренностей по Украине.
Трамп отдельно отметил, что сейчас обе стороны делают уступки ради достижения успеха в мирных переговорах.
Напомним, прямой сейчас в Москве проходит встреча Владимира Путина с американской делегацией под руководством спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Она длится уже более часа.
KP.RU писал, что на встречу также прибыл комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб США Джош Грюнбаум. Он впервые принимает участие в переговорах с Владимиром Путиным.
Также стало известно, что члены американской делегации на предстоящей трехсторонней встрече в ОАЭ 23 января могут выступить с новым предложением для Москвы и Киева. Как утверждает газета The Financial Times, США готовятся к обсуждению со сторонами конфликта энергетического перемирия.