Бельгия опровергла присоединение к Совету мира Трампа

Ранее Болгария и Казахстан присоединились к Совету мира по Газе. Об этом сообщили агентство БТА со ссылкой на премьер-министра Болгарии Росена Желязкова. Казахстан также присоединился к Совету мира. Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в подписании устава организации вместе с президентом США и другими мировыми лидерами. В пресс-службе казахстанского лидера пояснили, что страна вступила в Совет без внесения финансового взноса.