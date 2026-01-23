Бельгия опровергла присоединение к Совету мира Трампа

«Бельгия не подписывала устав Совета мира. Это утверждение неверно. Мы хотим общего и скоординированного ответа со стороны Европы. Как и у многих европейских стран, у нас есть замечания по этому предложению», — сообщил бельгийский лидер в соцсети X.
Прево подчеркнул, что Бельгия не подписывала устав данной организации, а сообщения об этом являются неверными. Ранее телеканал NBC сообщал, что Бельгия первоначально согласилась вступить в Совет, но в последний момент отказалась от этого решения.
Ранее Болгария и Казахстан присоединились к Совету мира по Газе. Об этом сообщили агентство БТА со ссылкой на премьер-министра Болгарии Росена Желязкова. Казахстан также присоединился к Совету мира. Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в подписании устава организации вместе с президентом США и другими мировыми лидерами. В пресс-службе казахстанского лидера пояснили, что страна вступила в Совет без внесения финансового взноса.
