Трамп заявил об уступках в соглашении по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что достижение мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине потребует взаимных уступок от всех вовлечённых сторон.

Комментируя журналистам перспективы дипломатического процесса, он подчеркнул: «Все идут на уступки, чтобы довести это дело до конца».

Напомним, что президент России Владимир Путин начал встречу с прибывшими в Москву спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, о чем сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что Украина отправилась на переговоры с Россией и США.

