Трамп заявил о взаимных уступках сторон в урегулировании украинского конфликта

Напомним, президент России Владимир Путин более часа ведёт переговоры в Кремле со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Встреча проходит в закрытом формате. С американской стороны на переговорах присутствуют предприниматель Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум. Российскую делегацию представляют помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Американские представители прибыли в Москву для продолжения диалога по урегулированию ситуации на Украине.