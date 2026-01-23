Ричмонд
Трамп заявил о взаимных уступках сторон в урегулировании украинского конфликта

Американский лидер Дональд Трамп, находясь на борту своего самолёта по пути из швейцарского Давоса в Вашингтон, заявил журналистам, что, по его мнению, для урегулирования конфликта на Украине все стороны делают уступки.

Источник: Life.ru

Комментируя позицию России, республиканец заявил, что уверен в готовности Москвы пойти на уступки.

«Все идут на уступки, чтобы положить этому конец», — сказал президент США.

Напомним, президент России Владимир Путин более часа ведёт переговоры в Кремле со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Встреча проходит в закрытом формате. С американской стороны на переговорах присутствуют предприниматель Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум. Российскую делегацию представляют помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Американские представители прибыли в Москву для продолжения диалога по урегулированию ситуации на Украине.

