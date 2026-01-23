Ричмонд
Трамп: все стороны конфликта на Украине идут на уступки

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на полях Всемирного экономического форума в Давосе провел «несколько обсуждений» по поводу урегулирования российско-украинского конфликта. Он добавил, что все стороны конфликта идут на уступки.

Источник: РИА "Новости"

«Были моменты, когда Путин не хотел заключать сделку. Были моменты, когда Зеленский не хотел идти на сделку. Бывало и наоборот. Сейчас, полагаю, они оба хотят заключить сделку», — сказал Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Во время пресс-конференции Дональда Трампа в Москве около полутора часов продолжается встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. С российской стороны в переговорах также участвуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель Кирилл Дмитриев, с американской — предприниматель и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам США Джош Грюнбаум.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
