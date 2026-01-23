Трамп: все стороны конфликта на Украине идут на уступки

Во время пресс-конференции Дональда Трампа в Москве около полутора часов продолжается встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. С российской стороны в переговорах также участвуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель Кирилл Дмитриев, с американской — предприниматель и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам США Джош Грюнбаум.