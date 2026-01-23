«Их ничего не волнует». Правда о том, почему Зеленскому не нужна победа, а только власть — даже в изгнании

Как это сейчас многих ни удивит, но ни энергетический коллапс, ни очередная порция компромата от НАБУ, ни обвал фронта, всё это не способно поколебать украинскую власть. Вот смотрите, чтобы было понятно. Степан Бандера, идеолог украинского национализма, совершенно справедливо утверждал, что о победе национальной Украины, вот в том понимании, в котором он закладывал, не может быть и речи до тех пор, пока будет существовать Россия.
Совершенно не важно, как она будет называться, Российская империя или Советский Союз, или современная Российская Федерация. Вот это основополагающая мысль. Поскольку достичь её нереально, и это признают все, ну кроме финского сумасшедшего Стубба, то всё остальное не имеет вообще ровным счётом никакого значения. Страдают жители Киева о том, что у них света нет, воды и тепла, ну и ничего. А они как-то свою позицию выражают? Нет.
Их вообще ничего не волнует. Их не волнует бусификация, они молчат. Их не волнует гонение на Украинскую православную церковь. Их не волнует то, что они сидят без света. У них полностью начисто отсутствует политическая субъектность. Они способны её демонстрировать, только когда за это кто-то платит. То есть, условно, если бы Сорос заносил деньги, тогда что-то, наверное, было бы. В противном случае нет, и можно даже на это не рассчитывать.
Попытка спасти фронт? Слушайте, но во времена Бандеры Украина существовала вполне себе в Мюнхене, в Детройте и в Чикаго. А кто сказал, что это ещё раз нельзя сделать? А может быть, именно на этом и строится расчёт у Зеленского? Быть президентом в изгнании. Поди плохо, денег ты наворовал, там миллиарды долларов. Тебе там внукам хватит. Чего уж про другое-то говорить, перестановки, тем более это его не волнует.
Владимира Зеленского волнует только собственная власть. Даже если он будет один, окружённый там, я не знаю, ставленниками Трампа, Сороса, кого угодно, до тех пор, пока он будет у власти, пока он сможет принимать какие-то решения, у него всё будет хорошо. За него не надо будет здесь переживать. И даже ревность к Гренландии, она напускная, потому что он прекрасно видит, что Европа ничего сделать не может. И эти заявления все, которые он сделал в Давосе, они не на внешний контур направлены.
Они направлены на аудиторию потужного марафона, который будет смотреть и говорить: во, смотрите-ка, он что, молодец, как держится, как борется. Таких людей там немало. Даже если предположить, что вся эта социология придуманная, но процентов 15−20 наверняка его поддерживают в этой борьбе. Особенно уж на западе Украины. То есть эти 20%, вот чтобы вы понимали, они готовы уничтожить даже собственную страну. Ну, это же должно о многом говорить, правда?