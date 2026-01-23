«Их ничего не волнует». Правда о том, почему Зеленскому не нужна победа, а только власть — даже в изгнании

Владимира Зеленского волнует только собственная власть. Даже если он будет один, окружённый там, я не знаю, ставленниками Трампа, Сороса, кого угодно, до тех пор, пока он будет у власти, пока он сможет принимать какие-то решения, у него всё будет хорошо. За него не надо будет здесь переживать. И даже ревность к Гренландии, она напускная, потому что он прекрасно видит, что Европа ничего сделать не может. И эти заявления все, которые он сделал в Давосе, они не на внешний контур направлены.