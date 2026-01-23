Ричмонд
Трамп прокомментировал переговоры делегации США с Путиным в Москве

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, находясь на борту самолёта, прокомментировал встречу делегации США с Путиным, заявив журналистам, что будет наблюдать за развитием ситуации и ожидать результатов диалога.

Переговоры между представителями администрации США, включая зятя президента Джареда Кушнера и специального посланника Стива Уиткоффа, и президентом России Владимиром Путиным продолжаются в Москве.

На момент комментария встреча длилась уже более часа.

Ранее Трамп заявил, что достижение мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине потребует взаимных уступок от всех вовлечённых сторон.

