Трампу понравилось предложение Путина направить в «Совет мира» $1 млрд долларов из замороженных активов России: «Очень интересно»

Хозяин Белого дома Дональд Трамп прокомментировал заявления российского лидера Владимира Путина о «Совете мира». Москва предложила направить в учрежденное США объединение 1 миллиард долларов из замороженных активов. Президент Соединенных Штатов счел инициативу «очень интересной». Так он сообщил в беседе с журналистами на борту самолета.
Дональд Трамп при этом не уточнил, согласен ли он на все озвученные условия России. Москва при этом ранее уведомила, что готова помочь Палестине даже без вступления РФ в состав «Совета мира».
Кроме того, американский лидер ответил на вопросы об украинском конфликте. Он выразил уверенность в том, что стороны настроены на достижение договоренностей.
Президент РФ ранее сообщил, что Москва обсуждает с Вашингтоном возможное использование российских замороженных в США активов для восстановления территорий в зоне спецоперации. Он добавил, что исполнение соответствующего сценария можно начать после заключения мира.