Трамп обвинил экс-спецпрокурора Смита в лжесвидетельстве

В четверг экс-спецпрокурор дал показания перед судебным комитетом Конгресса США. В ходе выступления он сообщил, что санкционировал прослушивание телефонов законодателей, которых считали союзниками Трампа, объясняя это предполагаемыми угрозами в адрес свидетелей по делу о президентских выборах 2020 года.