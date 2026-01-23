Трамп обвинил экс-спецпрокурора Смита в лжесвидетельстве

Президент США Дональд Трамп по итогам слушаний в Конгрессе выступил с обвинениями в адрес бывшего специального прокурора Джека Смита, заявив о лжесвидетельстве с его стороны. Смит ранее возглавлял расследования, связанные с деятельностью самого Трампа.
В четверг экс-спецпрокурор дал показания перед судебным комитетом Конгресса США. В ходе выступления он сообщил, что санкционировал прослушивание телефонов законодателей, которых считали союзниками Трампа, объясняя это предполагаемыми угрозами в адрес свидетелей по делу о президентских выборах 2020 года.
Комментируя итоги слушаний, Дональд Трамп резко раскритиковал действия Смита и заявил о необходимости привлечения его к ответственности. По мнению американского президента, показания бывшего спецпрокурора нанесли ущерб многим людям и содержат признаки серьёзных нарушений закона.
Смит ранее обвинил Трампа в угрозах смертью свидетелям по делу о штурме Капитолия. По словам экс-спецпрокурора, в результате действий Трампа и его окружения жизнь ряда сотрудников избирательных участков была серьёзно нарушена.