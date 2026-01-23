Беседа Путина с Уиткоффом идет уже больше двух часов

С российской стороны во встрече также участвуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
О начале встречи Кремль сообщил примерно в 23:25 мск 22 января. В эфире показали кадры приветствия, дальше беседа продолжилась за закрытыми дверьми.
Узнать больше по теме
Биография Джареда Кушнера
Зятя Дональда Трампа в медиа иногда называют «смотрящим» по вопросам Израиля и «теневым госсекретарем» Соединенных Штатов. Джаред Кушнер теперь тоже участвует в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине: собрали главное из его биографии.Читать дальше