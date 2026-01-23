Трамп заявил о согласии Зеленского на мирную сделку

Переговоры по украинскому урегулированию привели к ряду договоренностей. Они известны сторонам. По словам американского лидера Дональда Трампа, киевский главарь Владимир Зеленский готов согласиться на мирную сделку. Об этом он сообщил в беседе с журналистами на борту самолета.