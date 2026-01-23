Переговоры по украинскому урегулированию привели к ряду договоренностей. Они известны сторонам. По словам американского лидера Дональда Трампа, киевский главарь Владимир Зеленский готов согласиться на мирную сделку. Об этом он сообщил в беседе с журналистами на борту самолета.
Дональд Трамп заверил, что предварительные параметры договоренности уже существуют. В настоящий момент они обсуждаются в Кремле.
Президент США назвал полезными все нынешние контакты Москвы и Вашингтона по Украине. Он подчеркнул, что при прошлой администрации Соединенных Штатов такого не было.
