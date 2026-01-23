Белый дом перепутал Бельгию с Белоруссией, ошибочно включив её в Совет мира

«Бельгия НЕ подписывала устав Совета мира. Это утверждение неверно», — написал бельгиец в социальной сети Х.
По данным бельгийского телеканала VRT, в Белом доме случайно перепутали Бельгию с Белоруссией, что и привело к недоразумению. Министр иностранных дел Бельгии категорично опроверг информацию о присоединении к совету, подчеркнув, что королевство не подписывало его устав.
Прево отметил, что позиция Бельгии совпадает со скептическим отношением многих европейских стран к данной инициативе. Брюссель ожидает выработки общего и скоординированного ответа со стороны Европейского союза, а не односторонних шагов.
Ранее Болгария и Казахстан официально стали членами Совета мира по сектору Газа, сформированного под эгидой президента США Дональда Трампа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в подписании устава организации вместе с президентом США и другими мировыми лидерами. В пресс-службе казахстанского лидера пояснили, что страна вступила в Совет без внесения финансового взноса.
