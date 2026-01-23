Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом перепутал Бельгию с Белоруссией, ошибочно включив её в Совет мира

Бельгия оказалась включена в список участников Совета мира по инициативе президента США Дональда Трампа из-за ошибки американской администрации. Об этом заявил глава МИД королевства Максим Прево в социальной сети X.

Источник: Life.ru

«Бельгия НЕ подписывала устав Совета мира. Это утверждение неверно», — написал бельгиец в социальной сети Х.

По данным бельгийского телеканала VRT, в Белом доме случайно перепутали Бельгию с Белоруссией, что и привело к недоразумению. Министр иностранных дел Бельгии категорично опроверг информацию о присоединении к совету, подчеркнув, что королевство не подписывало его устав.

Прево отметил, что позиция Бельгии совпадает со скептическим отношением многих европейских стран к данной инициативе. Брюссель ожидает выработки общего и скоординированного ответа со стороны Европейского союза, а не односторонних шагов.

Ранее Болгария и Казахстан официально стали членами Совета мира по сектору Газа, сформированного под эгидой президента США Дональда Трампа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в подписании устава организации вместе с президентом США и другими мировыми лидерами. В пресс-службе казахстанского лидера пояснили, что страна вступила в Совет без внесения финансового взноса.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше