Трамп заявил, что параметры возможного соглашения по Украине известны сторонам

Президент США Дональд Трамп в пятницу сообщил, что ключевые условия возможного мирного соглашения по Украине уже известны всем вовлечённым сторонам и активно обсуждались на протяжении последних шести-семи месяцев.

Отвечая на вопросы журналистов, американский лидер отметил, что переговоры ведутся в рамках уже определённых и хорошо изученных параметров.

Напомним, что Трамп, находясь на борту самолёта, прокомментировал встречу делегации США с Путиным, заявив журналистам, что будет наблюдать за развитием ситуации и ожидать результатов диалога.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил об уступках в соглашении по Украине.

