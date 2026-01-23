Ричмонд
Встреча Путина с Уиткоффом длится уже более двух часов

Беседа российского президента Владимира Путина со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером длится уже более двух часов.

Источник: Life.ru

Встреча была начата в 23:25 по московскому времени. Life.ru публиковал кадры встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером. На видео российский лидер принимает спецпосланника США и зятя американского президента в одном из залов Кремля.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что будет следить за исходом переговоров своих представителей с президентом России Владимиром Путиным. Он также отметил, что по его оценке, Владимир Путин и Владимир Зеленский настроены на поиск договорённостей по украинскому урегулированию.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

