Встреча Путина с Уиткоффом длится уже более двух часов

Встреча была начата в 23:25 по московскому времени. Life.ru публиковал кадры встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером. На видео российский лидер принимает спецпосланника США и зятя американского президента в одном из залов Кремля.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что будет следить за исходом переговоров своих представителей с президентом России Владимиром Путиным. Он также отметил, что по его оценке, Владимир Путин и Владимир Зеленский настроены на поиск договорённостей по украинскому урегулированию.
