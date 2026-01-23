Трамп оценил предложение Путина по взносу миллиарда долларов в Совет мира

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в четверг, 22 января, назвал очень интересным предложение российского коллеги Владимира Путина направить один миллиард долларов из замороженных ранее активов РФ в Совет мира.
— Это очень интересно, — сказал он журналистам.
Ранее глава России заявил, что Москва готова направить в Совет мира один миллиард долларов из замороженных ранее активов на Западе.
Перечисление одного миллиарда долларов в формируемый США Совет мира потребует разблокировки российских активов на американской территории. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. Он подчеркнул, что операция потребует определенных действий со стороны Штатов, потому что замороженные активы России за рубежом Москва считает незаконно заблокированными и намерена использовать все доступные инструменты для их разблокировки.
Владимир Путин подтвердил, что получил от Дональда Трампа личное приглашение в Совет мира, поблагодарив его за это.