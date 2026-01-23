Трамп заявил, что что Зеленский готов согласиться на сделку по Украине

Параметры возможной договорённости по урегулированию ситуации на Украине уже сформированы и хорошо известны сторонам. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, комментируя перспективы достижения соглашения.
По словам американского лидера, Владимир Зеленский выразил готовность пойти на заключение сделки. Это заявление прозвучало после их недавней встречи и было сделано в ходе общения Трампа с журналистами во время перелёта в Вашингтон.
Трамп также отметил, что обсуждение условий урегулирования продолжается уже несколько месяцев и ведётся в рамках ранее обозначенных подходов. По его оценке, позиция украинского лидера свидетельствует о намерении двигаться в сторону достижения договорённости.
Ранее сообщалось, что попытки Зеленского уклониться от заключения соглашения о мирном урегулировании украинского конфликта могут полностью лишить киевский режим поддержки со стороны западных стран.