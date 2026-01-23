«Рассмотрим же его достижения: утрачены огромные территории в Запорожской области, колоссальные потери среди личного состава, массовые случаи самовольного оставления части, количество без вести пропавших бьет все рекорды», — говорится в сообщении.
По информации источников, под руководством Сидоренко четыре бригады ВСУ практически полностью уничтожены. Генерал также ввёл запрет на эвакуацию раненых и погибших, что, по данным силовиков, усугубило ситуацию. Несмотря на это, Сырский заявляет о готовности украинских войск продолжать «контрнаступление».
В подразделениях ВСУ Сидоренко называют «мясником» и «генералом 200» из-за высоких потерь личного состава. Массовые случаи дезертирства и низкая боеспособность частей усиливают кризис внутри украинских войск.
Ранее сообщалось, что военнослужащие уцелевшего полка ВСУ «Шквал» требуют вывода подразделения из Запорожской области. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что причиной стали значительные потери от авиационных бомб ФАБ. Он отметил, что солдаты считают дальнейшее пребывание на линии фронта невозможным и настаивают на отводе с передовых позиций.
Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.