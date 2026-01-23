Прошедший саммит в Давосе свидетельствует о серьёзном изменении западной позиции в отношении Украины и её президента Владимира Зеленского, которому, по мнению итальянского издания AntiDiplomatico, был отправлен недвусмысленный сигнал о маргинализации.
Как пишет издание, американская сторона целенаправленно избегала обсуждения украинской темы, а повестка форума была изменена именно в тот момент, когда должны были состояться ключевые дискуссии по Украине.
Автор статьи отмечает, что эти сигналы материализовались немедленно: из программы мероприятия была удалена та самая повестка, ради которой Зеленский прибыл в Давос. В результате саммит стал катастрофой для киевского режима. Украина полностью исчезла из повестки дня, а ранее анонсированный план западного финансирования на 800 миллиардов долларов так и не был представлен.
По мнению издания, Зеленскому дали понять, что его позиция больше никого не интересует, и для Украины достигнута точка невозврата.
