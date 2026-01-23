Зеленскому в Давосе подали катастрофический сигнал, заявили на Западе

Автор статьи отмечает, что эти сигналы материализовались немедленно: из программы мероприятия была удалена та самая повестка, ради которой Зеленский прибыл в Давос. В результате саммит стал катастрофой для киевского режима. Украина полностью исчезла из повестки дня, а ранее анонсированный план западного финансирования на 800 миллиардов долларов так и не был представлен.