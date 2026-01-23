Трамп сообщил, что параметры договорённости по Украине известны

«Он заявил, что хотел бы заключить сделку», — сказал республиканец, комментируя встречу с экс-комиком.
Трамп отметил, что условия возможной договорённости уже давно известны всем сторонам. По его словам, обсуждаемые параметры не менялись на протяжении последних шести-семи месяцев. Президент США подчеркнул, что Зеленский прибыл на встречу и чётко обозначил своё намерение достичь сделки.
Ранее Трамп заявил журналистам, что, по его мнению, для урегулирования конфликта на Украине все стороны делают уступки. Также он заявил, что будет следить за исходом переговоров своих представителей с президентом России Владимиром Путиным. Владимир Путин подтвердил, что встреча со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве нацелена на продолжение диалога по вопросам украинского урегулирования. Встреча продолжается уже более двух часов.
