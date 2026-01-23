Стали известны детали встречи делегаций РФ и США: улыбки и непринужденный диалог

В Кремле уже более двух часов идет встреча российских и американских переговорщиков. Кроме того, членам делегаций РФ и США удалось неспешно пообщаться перед приходом главы государства Владимира Путина. Они провели короткий непринужденный диалог, сообщает ТАСС.