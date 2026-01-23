Ричмонд
Стали известны детали встречи делегаций РФ и США: улыбки и непринужденный диалог

Члены делегаций РФ и США вели непринуждённый диалог перед приходом Путина.

Источник: Комсомольская правда

В Кремле уже более двух часов идет встреча российских и американских переговорщиков. Кроме того, членам делегаций РФ и США удалось неспешно пообщаться перед приходом главы государства Владимира Путина. Они провели короткий непринужденный диалог, сообщает ТАСС.

Так, переговорщики с американской стороны встретили российскую делегацию улыбками. На фото они запечатлены беседующими. Помимо членов российской делегации, американцев поприветствовал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин вышел к политикам примерно в 23:25. Перед этим члены делегаций вели диалог около получаса.

Как оповестили в Кремле, в Москву прибыли спецпосланник хозяина Белого дома Стив Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб Джош Грюнбаум. Их борт приземлился во Внуково около 22:30.

