Стали известны детали встречи делегаций РФ и США: улыбки и непринужденный диалог

В Кремле уже более двух часов идет встреча российских и американских переговорщиков. Кроме того, членам делегаций РФ и США удалось неспешно пообщаться перед приходом главы государства Владимира Путина. Они провели короткий непринужденный диалог, сообщает ТАСС.
Так, переговорщики с американской стороны встретили российскую делегацию улыбками. На фото они запечатлены беседующими. Помимо членов российской делегации, американцев поприветствовал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Владимир Путин вышел к политикам примерно в 23:25. Перед этим члены делегаций вели диалог около получаса.
Как оповестили в Кремле, в Москву прибыли спецпосланник хозяина Белого дома Стив Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб Джош Грюнбаум. Их борт приземлился во Внуково около 22:30.