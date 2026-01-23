Ричмонд
Делегации РФ и США пообщались перед встречей Путина и Уиткоффа

Перед встречей российского президента Владимира Путина и спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа представители делегаций пообщались в непринуждённой обстановке. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Переговоры Путина с Уиткоффом начались вечером в Представительском кабинете Сенатского дворца. Встреча началась в 23:25 по московскому времени и длится уже более двух часов.

Ранее Трамп заявил, что будет следить за исходом переговоров своих представителей с Владимиром Путиным. Напомним, в Кремле проходят переговоры президента России со спецпосланником американского лидера. Во встрече также принимает участие зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. С российской стороны участвуют спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

