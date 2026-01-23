Делегации РФ и США пообщались перед встречей Путина и Уиткоффа

Переговоры Путина с Уиткоффом начались вечером в Представительском кабинете Сенатского дворца. Встреча началась в 23:25 по московскому времени и длится уже более двух часов.
Ранее Трамп заявил, что будет следить за исходом переговоров своих представителей с Владимиром Путиным. Напомним, в Кремле проходят переговоры президента России со спецпосланником американского лидера. Во встрече также принимает участие зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. С российской стороны участвуют спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков.
