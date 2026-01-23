Трамп прокомментировал предложение Путина о финансировании Совета мира

«Это очень интересно», — сказал Трамп.
Напомним, Владимир Путин объявил о готовности использовать часть российских средств, замороженных на Западе, для финансирования миротворческих инициатив. По словам американских и российских источников, речь идёт о миллиарде долларов из общей суммы замороженных активов, которая оценивается в 200−300 млрд долларов, при этом только часть находится в США.
Ранее в Госдуме положительно оценили элегантный ход Путина с предложением направить средства в Совет мира. Эксперты отмечали, что замороженные активы РФ за рубежом в целом составляют сотни миллиардов долларов, при этом их окончательное изъятие создаёт риски для мировой экономики. Депутат Андрей Свинцов объяснил, что использование части этих средств на миротворческие и гуманитарные цели является логичным решением. Он подчеркнул, что финансирование таких инициатив требует средств на работу экспертов, подготовку документов, командировки и переговоры.
