Трамп: Позиция Дании по гренландской сделке станет известна через 2 недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух недель станет известно, согласна ли Дания на предложенные Вашингтоном условия сделки по Гренландии. Соответствующее заявление он сделал для журналистов на борту своего самолёта, возвращаясь со Всемирного экономического форума.

Источник: Life.ru

Республиканец раскрыл предполагаемые условия соглашения, заявив, что США получат на остров бессрочные права и смогут осуществлять там любую деятельность. Он описал временные рамки будущего договора как «бесконечные» и подтвердил, что переговоры по этому вопросу активно ведутся.

Теперь вопрос переходит в решающую фазу: ответ официального Копенгагена ожидается в начале следующего месяца. Позиция Дании, которой принадлежит автономная территория Гренландия, остаётся ключевым фактором для реализации этих планов.

Ранее Трамп заявил, что его администрация обсуждает с Гренландией возможность получения полного и бессрочного доступа к острову. Президент США в очередной раз заявил, что присутствие американских сил на острове является критически важным для обеспечения национальной безопасности. Он также отметил, что Гренландия обладает исключительной стратегической значимостью, особенно в контексте потенциальных угроз.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

