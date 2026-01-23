Трамп: Позиция Дании по гренландской сделке станет известна через 2 недели

Ранее Трамп заявил, что его администрация обсуждает с Гренландией возможность получения полного и бессрочного доступа к острову. Президент США в очередной раз заявил, что присутствие американских сил на острове является критически важным для обеспечения национальной безопасности. Он также отметил, что Гренландия обладает исключительной стратегической значимостью, особенно в контексте потенциальных угроз.