«Надеюсь искренне на ноту протеста»: Захарова сыронизировала над Британией из-за спектакля

Захарова с иронией понадеялась на ноту протеста Британии из-за «Современника».

Источник: Комсомольская правда

В театре «Современник» 22 января прошел спектакль «Тот самый № 13». Всё действие происходит в Британии. История рассказывает о чиновнике и секретарше, которые внезапно обнаруживают бездыханное тело в номере отеля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова не без юмора заявила, что надеется на ноту протеста британского посольства в связи со спектаклем. Об этом она написала в Telegram-канале.

Она опубликовала видеоотрывок из театра. Официальный представитель МИД напомнила, что представление является «реинкарнацией» спектакля Театра Табакова.

«Надеюсь искренне на ноту протеста британского посольства», — отметила Мария Захарова.

Политик также обратилась к ситуации с захватом США танкера «Маринера». Она уведомила, что Москва крайне разочарована медленными действиями Вашингтона в вопросе освобождения российских моряков.

