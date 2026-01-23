«Надеюсь искренне на ноту протеста»: Захарова сыронизировала над Британией из-за спектакля

В театре «Современник» 22 января прошел спектакль «Тот самый № 13». Всё действие происходит в Британии. История рассказывает о чиновнике и секретарше, которые внезапно обнаруживают бездыханное тело в номере отеля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова не без юмора заявила, что надеется на ноту протеста британского посольства в связи со спектаклем. Об этом она написала в Telegram-канале.