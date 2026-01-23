Ричмонд
Трамп: Зеленский готов подписать мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил ему о готовности подписать мирное соглашение. Как добавил Трамп, он думает, что завершения конфликта хочет и президент России Владимир Путин.

Источник: Reuters

«Параметры (сделки, — “Ъ”) известны. Мы обсуждаем то, что обсуждается шесть-семь месяцев. И он (Владимир Зеленский, — “Ъ”) прибыл и заявил, что хочет заключить сделку», — сказал президент США журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

По словам Дональда Трампа, и Россия, и Украина идут на уступки для урегулирования конфликта. Он также сообщил, что на полях Всемирного экономического форума в Давосе провел «несколько обсуждений» по поводу завершения боевых действий.

Примерно с 23:30 мск 22 января в Москве продолжаются переговоры Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. 23 января делегации России, Украины и США встретятся в Абу-Даби.

