Полянский рассказал, при каком условии России вернется к работе в ПА ОБСЕ

Полянский также отметил, что восстановлению участия России могли бы способствовать конкретные шаги по снижению военно-политической напряжённости в Европе. В числе таких мер он указал реальные действия по защите прав национальных меньшинств, обеспечению свободы вероисповедания и соблюдению языковых прав, в том числе на Украине и в странах Балтии.