Полянский рассказал, при каком условии России вернется к работе в ПА ОБСЕ

Дипломат напомнил, что решение о приостановке участия России в ПА ОБСЕ было принято Федеральным собранием в 2024 году из-за отсутствия прогресса и нежелания западных стран переосмыслить причины кризиса в системе европейской безопасности.
По его оценке, ассамблея утратила статус площадки для равноправного межпарламентского диалога и стала ориентироваться на интересы отдельных западных государств, что привело к предвзятости и применению двойных стандартов.
Полянский также отметил, что восстановлению участия России могли бы способствовать конкретные шаги по снижению военно-политической напряжённости в Европе. В числе таких мер он указал реальные действия по защите прав национальных меньшинств, обеспечению свободы вероисповедания и соблюдению языковых прав, в том числе на Украине и в странах Балтии.
Ранее экс-посол Германии в Бельгии и постоянный представитель ФРГ при ОБСЕ Рюдигер Людекинг выступил с заявлением, что Европе следует возобновить с Россией прямой диалог.