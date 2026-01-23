Ричмонд
Лидеры ЕС готовят план из четырех пунктов по Гренландии, пишут СМИ

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Европейские лидеры на неформальном саммите готовят соглашение из четырех пунктов о сотрудничестве с США по Гренландии, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников ЕС.

Источник: © РИА Новости

По утверждению издания, первый пункт касается пересмотра соглашения об обороне 1951 года между США и Данией, в том числе его адаптации к «Золотому куполу» — будущей системе противоракетной обороны, предлагаемой президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Согласно второму пункту, европейские правительства увеличат свой вклад в безопасность региона, включая потенциальную миссию НАТО.

Источники расходятся во мнениях по поводу оставшихся двух пунктов. Согласно одному из источников, речь идет о договоренности о взаимном отказе от введения пошлин и создании надзорного органа для контроля прав на разведку ресурсов. Однако другой источник утверждает, что эти пункты в большей степени отражают «несбыточные надежды» некоторых стран ЕС.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

