Лидеры ЕС готовят план из четырех пунктов по Гренландии, пишут СМИ

Источники расходятся во мнениях по поводу оставшихся двух пунктов. Согласно одному из источников, речь идет о договоренности о взаимном отказе от введения пошлин и создании надзорного органа для контроля прав на разведку ресурсов. Однако другой источник утверждает, что эти пункты в большей степени отражают «несбыточные надежды» некоторых стран ЕС.