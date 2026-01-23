Третий час идёт встреча Путина с делегацией США в Кремле

В состав делегации Соединённых Штатов вошли: специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы США по закупкам Джош Грюнбаум. С российской стороны участвуют спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков.
Ранее Дональд Трамп заявил, что будет следить за исходом переговоров своих представителей с Владимиром Путиным. По оценке республиканца, российский президент и главарь киевского режима настроены на поиск договорённостей по украинскому урегулированию. Ранее американский лидер заявил, что для урегулирования конфликта на Украине все стороны делают уступки.
