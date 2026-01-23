Трамп рассказал о главных препятствиях для мирной сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине блокируют те же самые проблемы, которые препятствовали переговорам на протяжении последнего года.
Выступая перед журналистами на борту самолёта после возвращения со Всемирного экономического форума в Давосе, он отказался конкретизировать эти препятствия, отметив лишь, что «главная загвоздка — всё то же самое, что держало [процесс] в течение последнего года».
Одновременно Трамп повторил свою частую критику в адрес предшественника, заявив, что конфликт является «войной Байдена», которой никогда не должно было произойти.
Ранее Трамп заявил, что параметры возможного соглашения по Украине известны сторонам.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.