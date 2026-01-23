Трамп заявил, что корабли ВМС США движутся к Ирану «на всякий случай»

«Знаете, у нас много кораблей, которые идут в том направлении — на всякий случай. У нас большая флотилия движется в том направлении, и посмотрим, что будет. У нас крупные силы направляются к Ирану», — утверждает хозяин Белого дома. Но по его словам, он предпочёл бы избежать каких-либо инцидентов.
Ранее обозреватель американского журнала предположил, что возможное применение Ираном новейшей российской системы РЭБ «Калинка» против спутников Starlink пугает США. По его словам, Штаты и союзники в значительной степени полагаются на спутники, однако РФ и КНР создают их «уничтожителей». Израильская и американская разведки, отметил он, работают, чтобы помешать этим действиям Тегерана.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.