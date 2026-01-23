Ричмонд
Захарова пошутила про ноту британского посольства из-за спектакля

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что надеется на реакцию британского посольства на спектакль «ТОТ самый № 13» в театре «Современник». Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«В “Современнике” состоялась премьера-реинкарнация спектакля Театра Табакова “Тот самый #13”. Искренне надеюсь на ноту протеста британского посольства», — говорится в сообщении.

Ранее Захарова заявила, что Россия выражает разочарование из-за того, что решение президента США Дональда Трампа об освобождении российских моряков из экипажа танкера «Маринера» не приведено в действие. Напомним, танкер «Маринера» (ранее «Белла-1») был задержан береговой охраной США 7 января у побережья Южной Америки. В Вашингтоне обвинили судно в смене названия и флага для обхода санкций на перевозку венесуэльской нефти. Власти США тогда заявили об уголовном преследовании. МИД России подтвердил наличие на борту российских граждан и потребовал их возвращения. Позднее Захарова сообщила, что двое моряков с российским гражданством будут освобождены по личному распоряжению президента США.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

