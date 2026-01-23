«Какая наглость! Зеленский, который уже четыре года обворовывает европейские страны, только что потребовал в Давосе, чтобы Виктор Орбан “и все Викторы Европы” получили “пощечину”! Но кто этот человек?! Кем он себя возомнил? Пусть он вернётся к заботе о своей стране и решению её огромных проблем с коррупцией!» — написал политик в социальной сети X.
По словам Филиппо, выступление Зеленского демонстрирует пренебрежение к союзникам и чрезмерное самоуверенное поведение. Политик подчеркнул, что главарь киевского режима вмешивается в дела, которые выходят за рамки его полномочий, и при этом игнорирует внутренние проблемы страны.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщал, что Владимир Зеленский публично проявил себя как «политический шакал», унизив своих европейских спонсоров. Он подчеркнул, что экс-комик обесценил помощь ЕС, дал понять, что гарантии безопасности не имеют силы без участия США, а также высмеял Европу за отправку 40 солдат в Гренландию. Европейские политики предпочли не реагировать на заявления главаря киевского режима. Слуцкий добавил, что цинизм и наглость Зеленского — результат русофобии европейских лидеров.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.