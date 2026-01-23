Филиппо назвал Зеленского дерзким и самонадеянным после его речи в Давосе

«Какая наглость! Зеленский, который уже четыре года обворовывает европейские страны, только что потребовал в Давосе, чтобы Виктор Орбан “и все Викторы Европы” получили “пощечину”! Но кто этот человек?! Кем он себя возомнил? Пусть он вернётся к заботе о своей стране и решению её огромных проблем с коррупцией!» — написал политик в социальной сети X.