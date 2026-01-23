Трамп: США следят за Ираном и направляют в регион значительные силы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон внимательно отслеживает ситуацию вокруг Ирана и направляет в регион значительные военные силы, включая военно-морские корабли. По его словам, перемещение сил осуществляется в рамках усиленного контроля за развитием обстановки.
Заявление было сделано 22 января во время общения президента с журналистами на борту самолёта по пути из Давоса в Вашингтон. Трамп подчеркнул, что в направлении Ирана выдвигается крупная группировка, в том числе значительный флот.
При этом американский лидер отметил, что рассчитывает на отсутствие обострения ситуации. Одновременно он дал понять, что США продолжают внимательно наблюдать за действиями Ирана и готовы реагировать на возможные изменения.
Ранее Трамп в интервью News Nation пригрозил взорвать весь Иран, если власти не будут выполняться его требования.