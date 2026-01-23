США завершили процедуру выхода из ВОЗ

Соединенные Штаты официально вышли из Всемирной организации здравоохранения 22 января, ровно через год после того, как исполнительный указ президента Дональда Трампа запустил этот процесс.
По оценкам ВОЗ на январь 2025 года, общая сумма долга США в организации составляет около 260 миллионов долларов, отмечает агентство.
Чиновник американского минздрава в ходе телефонного разговора с журналистами заявил, что в законе нет требования погашать долг до выхода из организации.
Трамп обвинял организацию в неумелом управлении пандемией COVID-19 и подверженности чрезмерному влиянию Китая.