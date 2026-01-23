Ричмонд
Европа готовит соглашение с США по Гренландии

На неформальном саммите европейские лидеры обсуждают проект из четырех пунктов о сотрудничестве с США по вопросу Гренландии.

Как сообщает Politico со ссылкой на чиновников Евросоюза, первым пунктом значится пересмотр оборонного соглашения между США и Данией 1951 года для его интеграции с предлагаемой президентом Трампом системой противоракетной обороны «Золотой купол».

Второй пункт предполагает увеличение европейского вклада в региональную безопасность, в том числе через возможную миссию НАТО.

Содержание оставшихся двух пунктов вызывает разногласия среди источников: по одной версии, речь идёт о взаимном отказе от пошлин и создании надзорного органа для контроля за разведкой ресурсов. По другой — эти пункты отражают лишь «несбыточные надежды» некоторых стран ЕС и не являются реалистичными.

Ранее сообщалось, что Трамп рассказал о главных препятствиях для мирной сделки по Украине.

