Европа готовит соглашение с США по Гренландии

Содержание оставшихся двух пунктов вызывает разногласия среди источников: по одной версии, речь идёт о взаимном отказе от пошлин и создании надзорного органа для контроля за разведкой ресурсов. По другой — эти пункты отражают лишь «несбыточные надежды» некоторых стран ЕС и не являются реалистичными.