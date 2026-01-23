Переговоры Путина и Уиткоффа закончились, они продлились 3,5 часа

В Кремле с вечера 22 января проходили переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и американской делегацией. Ее возглавил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Встреча завершилась спустя 3,5 часа. Об этом уведомили в пресс-службе Кремля.
На переговорах присутствовали предприниматель Джаред Кушнер и Джош Грюнбаум, комиссар американской Федеральной службы по госзакупкам. С российской стороны на встречу прибыли спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.
