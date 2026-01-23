Переговоры Путина с Уиткоффом завершились, встреча продлилась более 3,5 часов

Российскую делегацию представляли помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Напомним, встреча продлилась более 3,5 часов. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что будет следить за исходом переговоров своих представителей с Владимиром Путиным. По оценке республиканца, российский президент и главарь киевского режима настроены на поиск договорённостей по украинскому урегулированию. Республиканец заявил, что для урегулирования конфликта на Украине все стороны делают уступки.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.