Переговоры Путина с Уиткоффом завершились, встреча продлилась более 3,5 часов

Напомним, встреча продлилась более 3,5 часов. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что будет следить за исходом переговоров своих представителей с Владимиром Путиным. По оценке республиканца, российский президент и главарь киевского режима настроены на поиск договорённостей по украинскому урегулированию. Республиканец заявил, что для урегулирования конфликта на Украине все стороны делают уступки.