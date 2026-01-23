Кортеж Уиткоффа покинул Кремль

Ранее Кремль сообщил о завершении переговоров президента России Владимира Путина с Уиткоффом.
С российской стороны в переговорах также принимали участие помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. С американской стороны во встрече участвовали основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Нынешний визит Уиткоффа в Москву стал седьмым за весь период переговорного процесса России и США, но первым в этом году.