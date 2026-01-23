Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Встреча Путина с Уиткоффом завершилась, продлившись более 3,5 часа

Переговоры президента РФ Владимира Путина с представителями США в Кремле завершились спустя 3,5 часа.

Источник: Аргументы и факты

В Кремле завершилась встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, которая длилась более трёх с половиной часов, сообщает пресс-служба Кремля.

С американской стороны во встрече участвовали предприниматель Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум. Российскую делегацию представляли помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Основным предметом обсуждения стало урегулирование ситуации на Украине. Это уже седьмая личная встреча Путина и Уиткоффа по этой теме. Помимо этого планировалось обсудить приглашение Москвы в Совет мира и возможные меры по российским активам, замороженным в США.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что основной темой для обсуждения в ходе переговоров Путина с представителями США станет конфликт на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Джареда Кушнера
Зятя Дональда Трампа в медиа иногда называют «смотрящим» по вопросам Израиля и «теневым госсекретарем» Соединенных Штатов. Джаред Кушнер теперь тоже участвует в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине: собрали главное из его биографии.
Читать дальше