Встреча Путина с Уиткоффом завершилась, продлившись более 3,5 часа

В Кремле завершилась встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, которая длилась более трёх с половиной часов, сообщает пресс-служба Кремля.
С американской стороны во встрече участвовали предприниматель Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум. Российскую делегацию представляли помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Основным предметом обсуждения стало урегулирование ситуации на Украине. Это уже седьмая личная встреча Путина и Уиткоффа по этой теме. Помимо этого планировалось обсудить приглашение Москвы в Совет мира и возможные меры по российским активам, замороженным в США.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что основной темой для обсуждения в ходе переговоров Путина с представителями США станет конфликт на Украине.