Белый дом опубликовал фото арестованной протестующей с «нарисованными» слезами

На оригинальном снимке, ранее размещённом главой МВБ США Кристи Ноэм, задержанная изображена со спокойным выражением лица. Однако в публикации Белого дома её лицо было изменено — вероятно, с помощью цифровых инструментов или ИИ — чтобы она выглядела плачущей. Позже к посту была добавлена пометка о том, что изображение подверглось цифровой обработке.