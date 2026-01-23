Белый дом опубликовал фото арестованной протестующей с «нарисованными» слезами

Администрация Белого дома опубликовала в социальной сети X отредактированную фотографию темнокожей женщины, арестованной в штате Миннесота по подозрению в срыве богослужения.
На оригинальном снимке, ранее размещённом главой МВБ США Кристи Ноэм, задержанная изображена со спокойным выражением лица. Однако в публикации Белого дома её лицо было изменено — вероятно, с помощью цифровых инструментов или ИИ — чтобы она выглядела плачущей. Позже к посту была добавлена пометка о том, что изображение подверглось цифровой обработке.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со срывом службы, назвав виновных «профессиональными агитаторами и мятежниками», которых следует депортировать или заключить в тюрьму.
Ранее сообщалось, что в США полиция задержала пятилетнего ребёнка.
