Белый дом опубликовал фото арестованной протестующей с «нарисованными» слезами

Администрация Белого дома опубликовала в социальной сети X отредактированную фотографию темнокожей женщины, арестованной в штате Миннесота по подозрению в срыве богослужения.

Администрация Белого дома опубликовала в социальной сети X отредактированную фотографию темнокожей женщины, арестованной в штате Миннесота по подозрению в срыве богослужения.

На оригинальном снимке, ранее размещённом главой МВБ США Кристи Ноэм, задержанная изображена со спокойным выражением лица. Однако в публикации Белого дома её лицо было изменено — вероятно, с помощью цифровых инструментов или ИИ — чтобы она выглядела плачущей. Позже к посту была добавлена пометка о том, что изображение подверглось цифровой обработке.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со срывом службы, назвав виновных «профессиональными агитаторами и мятежниками», которых следует депортировать или заключить в тюрьму.

Ранее сообщалось, что в США полиция задержала пятилетнего ребёнка.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

