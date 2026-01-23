Не пройдет и полгода: депутат-доброволец Игорь Чемерис на политической карте Приморья

Председатель комитета Заксобрания Приморья (ЗС ПК) по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис объявил о заключении контракта на участие в специальной военной операции (СВО). Депутат отправился добровольцем в Херсонскую область. Контракт, опубликованный в соцсетях его супругой, депутатом Госдумы Розой Чемерис «во избежание кривотолков», рассчитан на шесть месяцев — до 21 июля. По воле случая, аккурат к старту избирательной кампании в ЗС, куда политик при желании может войти уже в новом для себя статусе участника СВО. Порыв народного избранника, три года переживавшего за наших бойцов с депутатского кресла и внезапно (или своевременно?) решившегося на смелый поступок, достоин отдельного политобзора.
Старлей.
Игорь Чемерис родился 27 ноября 1965 года в городе Бердичев Житомирской области Украины. В 1986 году окончил Ярославское высшее военно-финансовое училище имени генерала армии А. В. Хрулева, получив специальность «Финансовое обеспечение войск». По итогам учебы был отправлен на Дальний Восток, где стал начальником финансовой службы войсковых частей Дальневосточного военного округа, и за пять лет дослужился до старшего лейтенанта.
В 1991 году был уволен в запас и перешел на гражданскую работу. Военная подготовка и опыт работы с финансами оказались востребованными в бурные девяностые. Чемерис быстро адаптировался к новым реалиям, работая на руководящих должностях в различных коммерческих структурах: коммерческий директор ООО «Прана» (1991−1992), заместитель директора в нескольких компаниях, затем исполняющий обязанности начальника службы безопасности ООО «Фендер» (1997−2001).
Человек Николаева.
Переход Чемериса в политику начался на заре 2000-х со знакомства с влиятельными местными коммерсантами. Бизнес тогда рассматривал посты в администрациях разного уровня как серьезный актив, рычаг, трибуну и так далее. Предприниматели и сами были не прочь их занять, и правильных людей на них отправить.
В этот период Игорь Чемерис был хорошо знаком с известным приморским политиком и бизнесменом Дмитрием Глотовым. По его рекомендации он был введен в круг другого известного приморского политика и бизнесмена Владимира Николаева, в 2004 году избравшегося на пост мэра дальневосточной столицы. Такие вводные обеспечили бы успешный старт любому амбициозному новичку. Да и крупным фигурам были интересны управляемые амбициозные новички. Вопреки ли этой тенденции или следуя ей, но Игорь Чемерис удачно прошел в Думу Владивостока в 2004 году. И позиционировался в СМИ «человеком из окружения Николаева».
Человек Дарькина.
Тем временем фронда города и края (точнее, их администраций), начавшаяся в 90-х с пары Черепков-Наздратенко, процветала и в 2000-х. Губернатором Приморья в 2001 году стал известный приморский политик и бизнесмен Сергей Дарькин. У главы региона было свое видение, как нужно распоряжаться землями и собственностью во Владивостоке. У мэра — своя точка зрения. О непростых отношениях двух господ было написано немало живописных очерков разной степени достоверности. А слугой двух господ можно быть разве что в пьесе. Пришло время делать ставки.
СМИ в середине 2000-х писали, что из-за раздела бизнеса ОАО «ТУРНИФ» разладились отношения между Глотовым и Николаевым. Чемерис тогда принял сторону Глотова. Показательным эпизодом стал инцидент 2007 года. Как писало PrimaMedia, Чемерис оказался фигурантом в скандале на муниципальной штрафстоянке, в котором участвовали Игорь Чемерис, Дмитрий Глотов и директор этой муниципальной штрафстоянки, который, собственно, был в этой истории избит. Чемерису потом удалось доказать правоохранителям, что он в драке с директором стоянки участия не принимал, а был там в статусе депутата Думы Владивостока и наблюдал за всем вместе со съемочной ТВ-группой.
Глотов, поссорившийся с мэром Владивостока, выстроил тесные отношения с Сергеем Дарькиным. Неудивительно, что остаток второго созыва и третий созыв Думы города, избранный в 2007 году, Игорь Чемерис уже позиционировался как «человек Дарькина».
Однако старые связи преследовали Чемериса на протяжении всей карьеры. В 2011 году, когда его хотели назначить исполняющим обязанности секретаря приморского отделения «Единой России», эксперты отмечали: «ни для кого не секрет, что в молодые годы Чемерис вел совместный бизнес с экс-мэром Владивостока Владимиром Николаевым», впавшим тогда уже в публичную немилость силовиков. Генеральный совет партии не утвердил эту кандидатуру, как обсуждали, именно из-за этих связей.
Свидетель.
Одна из наиболее темных страниц биографии Чемериса связана с его деятельностью в сфере игорного бизнеса. В 2006 году, еще будучи депутатом городской Думы, Чемерис возглавил некоммерческую организацию «Ассоциация игорного бизнеса Приморского края».
Партнерами Чемериса по этой ассоциации стали весьма одиозные фигуры. Среди них — Виктор Алексеенков, имя которого связывали с деятельностью ОПГ «Алексеевские», и находкинский авторитетный бизнесмен Евгений Романов, также фигурировавший в хрониках 90-х. Алексеенков в 2000-е годы стал жертвой покушения — мина была подорвана во дворе офисного здания, погиб его водитель-охранник, сам бизнесмен и его сын получили ранения.
Декабрь 2012 года стал переломным моментом. 11 декабря в рабочем кабинете Чемериса на десятом этаже «Белого дома» — здания краевого правительства — прошли обыски. Кабинет депутата опечатали и взяли под охрану. Сам депутат сказал, что не знает, почему его персоной заинтересовались правоохранительные органы.
В тот период силовики расследовали дело об организации нелегальной игорной деятельности, сопряженной с доходом в особо крупном размере. В деле фигурировали заместитель начальника полиции УМВД по Приморскому краю полковник Сергей Яковлев и бизнесмен Ваган Варданян, организовавший подпольные казино во Владивостоке. Оба получили в итоге приговоры.
Самого депутата во время обыска не застали — он убыл по срочным личным делам за пределы Приморья. Последующие полгода Чемерис провел на Украине, официально — «по семейным обстоятельствам». Как писало ИА PrimaMedia, региональный политсовет «Единой России» даже поднимал вопрос о лишении его не только поста председателя комитета, но и мандата. В январе 2013 года СУ СК РФ по Приморскому краю заявило, что Игорь Чемерис не является фигурантом уголовного дела об организации нелегальной игорной деятельности, но проходит свидетелем. В июне он вернулся в Приморье и к своим обязанностям в парламенте.
Краевой депутат.
Политическая карьера Чемериса на краевом уровне началась в 2011 году. 4 декабря он был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края пятого созыва по одномандатному округу № 7 (город Артем) от «Единой России». Сразу же он возглавил комитет по социальной политике и защите прав граждан — должность, которую будет занимать с перерывами следующие 15 лет.
Значение этой позиции трудно переоценить. Социальный комитет контролирует внушительную часть расходов всего краевого бюджета — огромные финансовые потоки, связанные с социальными выплатами, финансированием здравоохранения, образования и соцзащиты. При этом Чемерис работал депутатом «не на постоянной основе», продолжая совмещать мандат с бизнесом.
В 2016 году, на выборах в Законодательное собрание шестого созыва, произошел показательный конфликт, связанный с семьей Чемерис. В госдумовских праймериз по Арсеньевскому округу № 64 участвовали депутат Госдумы Эльмира Глубоковская и депутат Заксобрания Виктория Николаева (сестра экс-мэра Владивостока). Госпожа Глубоковская проиграла. Ее дочь Роза Чемерис, руководившая штабом, на пресс-конференции публично обвинила в организации межэлитного конфликта и использовании админресурса в пользу Николаевой неофициального политсоветника губернатора Илью Митькина.
Возможно, именно критика стала причиной того, что выигравший праймериз в Заксобрании по округу № 10 зять Глубоковской Игорь Чемерис всего за несколько дней до партийной конференции был вычеркнут из списка кандидатов. Региональные источники писали, что его кандидатуру «не согласовали в центральном органе партии».
Однако Чемерис продемонстрировал свою политическую гибкость. Его поддерживал на тот момент вице-губернатор по внутренней политике Александр Ролик, тоже баллотировавшийся в Заксобрание (стал спикером). Игорь Чемерис пошел на выборы как самовыдвиженец, быстро собрал необходимые подписи при «благосклонном отношении местных властей» и был избран. Это был редкий случай, когда не вошедший в партийный список единоросс не только сохранил свои позиции, но и вернулся к руководству ключевым комитетом.
В 2021 году Чемерис в третий раз избрался депутатом Законодательного собрания, теперь уже седьмого созыва, от «Единой России» по одномандатному округу № 9 (Артем и часть Советского района Владивостока). И в третий раз подряд возглавил комитет по социальной политике и защите прав граждан — беспрецедентный случай политической выживаемости.
Фрондер.
В октябре 2018 года президент Владимир Путин назначил на должность врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, которому предстояло совершить маленькое чудо — вернуть вспять скандальный сентябрь (после громогласной отмены результатов второго тура) и обеспечить себе безупречный результат на предстоящих в декабре дополнительных губернаторских выборах. Олег Кожемяко с этой задачей справился и вернул ситуацию к норме. Не для всех его возвращение в Приморье имело знак плюс. Дарькинская команда пошла на обострение.
В июне 2019 года председатель краевого правительства и один из самых профессиональных управленцев в команде Олега Кожемяко Вера Щербина представляла на заседании ЗС ПК административную реформу (после нее администрация края стала правительством, департаменты — министерствами и так далее). Проект поддержали практически единогласно. Против выступили только единоросс Игорь Чемерис и коммунист Владимир Гришуков — причем оба вопреки позициям своих фракций. Как писало тогда ИА PrimaMedia, Чемерис достаточно резко высказал свое сомнение в необходимости предложенных преобразований. В своем выступлении он решил провести для председателя правительства ликбез по стратегическому планированию. Вера Щербина в ответ провела для депутата ликбез по сути обсуждаемого вопроса.
21 июля 2019 года Чемерис объявил о сложении полномочий председателя комитета по социальной политике. Сам депутат формально не объяснил причины, отложив разъяснения до следующего заседания фракции «Единая Россия». Политологи связывали отставку не только с публичным спором в стенах ЗСПК (что, пусть и удивительно, но конвенционально), но и с деятельностью созданного незадолго до этого общественного клуба «Нам здесь жить».
Клуб был официально зарегистрирован 18 июня 2019 года. Его название без экивоков отсылало к предвыборному слогану Сергея Дарькина образца 2001 года. Учредителями клуба выступили восемь человек — представители портовой отрасли Александр Домнин и Вячеслав Перцев, Иннокентий Лазарев, глава «ДальРАО», бывший командующий войсками Восточного военного округа адмирал Константин Сиденко (ныне депутат ЗС ПК), генерал-полковник Павел Тарасенко, в прошлом вице-мэр Владивостока, советник губернатора Дарькина, начальник Тихоокеанского управления Погранслужбы РФ. А также депутаты приморского Заксобрания Игорь Чемерис, Галуст Ахоян и Сергей Ищенко (все на тот момент председатели комитетов).
Офис клуба разместился в бизнес-центре на Авроровской улице, который принадлежал компаниям, аффилированным с Дарькиным.
Чемерис был одним из главных идеологов и активных участников клуба. Политологи и эксперты единодушно рассматривали создание «Нам здесь жить» как попытку «дарькинской элиты» сохранить и восстановить влияние в условиях прихода к власти губернатора Кожемяко, который в прошлом конфликтовал с Дарькиным.
Отставка Чемериса с поста председателя комитета произошла менее чем через месяц после регистрации клуба. Впрочем, она оказалась временной. Чемерис остался депутатом и вскоре вернулся к руководству комитетом, что свидетельствовало об обоюдном умении команд достигать компромиссов.
Кандидат в мэры.
Амбиции Игоря Чемериса выходили за рамки краевого парламента. Дважды он пытался занять кресло главы администрации Владивостока — столицы Приморья и всего Дальнего Востока.
Первая попытка была предпринята в 2017 году, но тогда Чемерис не прошел в число финалистов конкурса. Вторая попытка состоялась в начале 2019 года, после отставки с поста главы Виталия Веркеенко. Его опыт руководства бюджетным комитетом Думы Владивостока и социальным комитетом Законодательного собрания делал его формально сильным претендентом. Игорь Чемерис прошел во второй тур вместе с и. о. главы Олегом Гуменюком, депутатом городской Думы Кириллом Григорьевым, президентом фонда «Горожанин и гражданин» Сергеем Мильвитом и другими кандидатами. Однако в финальный список вновь не попал.
Муж.
Политическая карьера Игоря Чемериса неотделима от его семейных связей. Его супруга Роза Басировна Чемерис (урожденная Гасанова, в девичестве — Разият) родилась 11 июня 1978 года в Махачкале. Она происходит из известной политической династии.
Мать Розы — Эльмира Гусейновна Глубоковская — депутат Государственной Думы пятого и шестого созывов, сначала от «Справедливой России», затем от «Единой России». Отчим — Михаил Глубоковский — депутат Госдумы первого и второго созывов от партии «Яблоко», бывший сенатор, работал в Минсельхозе.
Роза окончила МГИМО в 2001 году по специальности «журналист-международник», жила в Лондоне и Париже, свободно владеет английским и французским языками. С 2017 по 2021 год она была депутатом Думы Владивостока от «Единой России», возглавляла комитет по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества.
В 2018 году Роза Чемерис баллотировалась на повторных выборах губернатора Приморского края от партии «За женщин России», набрав 3,8% голосов.
В 2021 году она драматично сняла свою кандидатуру с праймериз «Единой России», обвинив оппонентов в давлении и использовании грязных технологий, и перешла в партию «Новые люди». На выборах в Госдуму 2021 года была избрана депутатом восьмого созыва от «Новых людей», стала членом комитета по международным делам.
В декабре 2025 года федеральные СМИ сообщили о возможном переходе Розы Чемерис в ЛДПР перед выборами в Госдуму 2026 года, где она может возглавить крупную территориальную группу, объединяющую регионы Дальнего Востока. Это вызвало дискуссии о политическом будущем супружеской пары — в 2026 году в Приморье также запланированы выборы в региональное Законодательное собрание.
Доброволец.
Решение Игоря Чемериса уйти добровольцем на СВО удивило многих. Можно сколько угодно сомневаться в благородстве стремлений, но службу в зоне боевых действий — близка она к «ленточке» или не так близка, — никто не назовет легкой прогулкой. Безусловно, для этого требуется решительное намерение. И, наверно, главный прозвучавший вопрос — «почему сейчас?».
Здесь стоит заметить мнение известного приморского военкора Алексея Суконкина, которое, надо полагать, разделяет значительная часть людей, знакомых с СВО не понаслышке и имеющих определенное представление о некоторых депутатах и чиновниках, которые, заявляя о непрестанном зове сердца, идут в добровольцы в подходящий для себя момент.
Военкор отметил, что знает много таких случаев.
«Впрочем, были и исключения: с одним известным депутатом Госдумы я встречался на северной окраине Горловки, где до противника было пятьсот метров, может и меньше, а этот достойнейший депутат стрелял по врагу из противотанковой пушки. Но вернёмся к Игорю Чемерису: что такое должно было произойти, чтобы человек, родом с Украины, за всё время СВО ни разу ничем не поддержавший на моей памяти наших воинов, вдруг проявил такую высокую гражданскую сознательность и принял непростое решение лично поучаствовать в защите интересов Родины? Может быть, ему зачем-то срочно понадобился статус участника СВО в момент, когда уже понятно, что Россия безусловно завершит кампанию на своих условиях и… нужно успеть?», — написал Алексей Суконкин в своем телеграм-канале (18+).
Новые медиа связывают решение Чемериса с возможным переходом его супруги Розы в ЛДПР перед выборами в Госдуму. Якобы семейная пара может готовить координированную политическую стратегию на выборах 2026 года. Конечно, такое мнение выглядит фантастическим, потому как вписывать свое добровольчество в график выборов могут только отъявленные оппортунисты.
«Решение для меня было непростое, учитывая серьезную ситуацию на фронте и в прифронтовой полосе, оно долгое время обсуждалось с семьёй, принято, заручившись их поддержкой», — рассказал сам Игорь Чемерис по поводу своего решения.
Материал подготовлен на основе открытых источников: публикаций PrimaMedia, ТАСС (18+), «Коммерсантъ» (18+), «Российская газета» (18+), Lenta.ru (18+), ФедералПресс (18+), данных официального сайта Законодательного собрания Приморского края и других региональных СМИ.