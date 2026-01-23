Ричмонд
Трамп прокомментировал встречу Путина с Уиткоффом в Кремле: чего ждут США

Трамп заявил, что наблюдает за ходом переговоров Путина с делегацией США.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин в настоящий момент принимает в Кремле американскую делегацию. Переговоры начались вечером 22 января. Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что наблюдает за ходом встречи. Об этом он рассказал журналистам.

Американский лидер отметил, что США намерены «спасти много людей». Вашингтон рассчитывает на позитивный исход встречи в Москве. Президент США уточнил, что пока не знает, что «из этого выйдет».

«В течение первых трех лет, при Байдене, никто не встречался. А вы знаете одну вещь: если вы не встречаетесь, ничего не произойдёт. Поэтому мы встречаемся», — прокомментировал Дональд Трамп.

К настоящему моменту переговоры между Владимиром Путиным и американскими представителями завершились. Они длились примерно 3,5 часа. Делегацию от США возглавил спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф. С российской стороны на встречу прибыли глава РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.

