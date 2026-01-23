Ричмонд
Кортеж с делегацией США покинул Кремль

Американская делегация во главе со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом выехала из Кремля. Видео опубликовано в Telegram-канале «Звезды».

Источник: Life.ru

Кортеж с делегацией США покинул Кремль. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда».

Со стороны Соединённых Штатов на переговорах присутствовали Стив Уиткофф, предприниматель Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум. Со стороны России — спецпредставитель главы российского государства Кирилл Дмитриев и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее в Кремле завершились переговоры российского лидера Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Встреча длилась более 3,5 часов. Президент США Дональд Трамп заявил, что будет следить за исходом переговоров своих представителей с Владимиром Путиным. По оценке республиканца, российский президент и главарь киевского режима настроены на поиск договорённостей по украинскому урегулированию.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

