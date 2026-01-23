Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС сомневается в формулировках части пунктов устава «Совета Мира»

Евросоюз готов продолжать сотрудничество с США по всем вопросам, заявил председатель Совета ЕС Антониу Кошта по итогам саммита. При этом, как добавил Кошта, европейские страны сомневаются в формулировках положений устава «Совета мира», которые касаются его сферы деятельности, управления и соответствия уставу ООН.

Источник: Reuters

«Мы готовы сотрудничать с США в реализации всеобъемлющего мирного плана для Газы, при этом Совет мира будет выполнять свою миссию в качестве переходной администрации в соответствии с резолюцией 2803 Совета Безопасности ООН», — сообщил Антониу Кошта (цитата по сайту Евросовета).

Председатель Евросовета указал, что Дания и Гренландия пользуются полной поддержкой Евросоюза. Принципы международного права и впредь будут определять действия ЕС, добавил он.

Решение президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на европейские товары Антониу Кошта назвал позитивным. По его словам, теперь внимание ЕС и США должно быть сосредоточено на реализации торгового соглашения.

Встреча лидеров стран ЕС состоится 12 февраля, анонсировал Кошта. Она будет посвящена «стратегическому мозговому штурму и укреплению единого рынка в новом геоэкономическом контексте».

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше