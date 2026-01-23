Трамп заявил, что обладает способностью достичь урегулирования на Украине

Узнать больше по теме

США: ключевые факты, история и политика

США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.