Трамп заявил, что обладает способностью достичь урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в своей способности достичь урегулирования конфликта на Украине.

Отвечая на вопросы журналистов о работе своей администрации над этим вопросом, он заявил: «У меня есть способность делать подобные вещи».

При этом американский лидер добавил: «Посмотрим, смогу ли я».

Напомним Трамп заявил, что процесс достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине блокируют те же самые проблемы, которые препятствовали переговорам на протяжении последнего года.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что параметры возможного соглашения по Украине известны сторонам.

